Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! SELGD, ARCLK, AYEN, SEKFK, MIPAZ, AKSA, EGEEN... 3 şirketten şoke eden temettü kararı!

ARÇELİK TEMETTÜ KARARI!

Arçelik A.Ş. yatırımcılarına kar payı dağıtacağını açıkladı. Pay sahiplerine nakden ödenmek üzere brüt 1,8 milyar TL kar payı dağıtılması kararı aldı. Pay sahiplerine nakden ödenmek üzere brüt 1,8 milyar TL kar payı dağıtılması kararı aldı ve kar payı dağıtımının tek seferde 25 Eylül de yapılması kararı oy çokluğu ile kabul edildi.