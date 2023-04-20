LUKSK TEMETTÜ ÖDEMESİ

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılı içerisinde yatırımcılarına brüt yüzde 40 temettü vereceğini açıkladı. Şirket dağıtacağı temettü tutarını da açıkladı.

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Yatırımcılarına 1 lot hisse başına brüt 0,40 TL temettü verecek olan Lüks Kadife şirketi, stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına 1 lot hisse başına 0,36 TL kar payı aktarımı yapacağını da duyurdu.