Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan müjdesi son dakika!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek. Başkan Erdoğan, burada müjde duyuracak. Heyecanla beklenen müjdenin evlere bedava doğalgaz olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? 25 metreküp doğal gaz kaç TL/Dolar? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor.
KARADENİZ GAZI CEBE YANSIYACAK! 25 METREKÜPE KADAR BEDAVA
Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu.
Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.