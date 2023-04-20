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    • Ekonomi
    • 20.04.2023 21:49
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    • 20.04.2023 21:54
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    Başkan Erdoğan açıkladı! Sıcak su bedava! 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞALGAZ ne zaman başlayacak? 25 m3 sıcak su İNDİRİMİ! 1 AYLIK 0 TL fatura müjdesi!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması töreninde milyonların beklediği müjdeyi açıkladı. 2 müjdeyi peş peşe veren Başkan Erdoğan mutfakta kullanılan sıcak suyun 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. İndirimli doğalgaz fiyatı ve 1 aylık ücretsiz doğal gaz ne zaman başlayacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte ücretsiz doğalgaz müjdesi hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Filyos'ta vereceği müjdeyi açıkladı! İşte Başkan Erdoğan tarafından verilen doğalgaz müjdesi!

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ I VİDEO İZLE

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ MÜJDESİ!

    Doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdeyi açıklıyorum; Vatandaşımızın mutfaklarında ve sıcak suyunda kullandıkları doğal gazı ücretsiz veriyoruz. Birçok aile neredeyse hiç fatura ödemeyeceği anlamına geliyor.

    Aylık ortalama 25 metre küp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Önümüzünde yaz olduğunu hesaba katarsak pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Seçimlerden sonraki süreçte de vatandaşıma yansıması olumluı şekilde tecelli edecektir. Bedava doğal gazınız hayırlı olsun.

        Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye 2.müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız.

        25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?

        Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.

        EVLERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi beklenen müjdeye göre ücretsiz doğalgaz uygulaması, Karadeniz gazının evlere verilmeye başlanmasıyla başlayacak.

            19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK

            Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.

            1 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞALGAZ HANGİ AYDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

            1 aylık ücretsiz doğalgaz uygulamasının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldikçe haberimizden anında ulaşabilirsiniz.
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            Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan açıkladı! Sıcak su bedava! 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞALGAZ ne zaman başlayacak? 25 m3 sıcak su İNDİRİMİ! 1 AYLIK 0 TL fatura müjdesi!
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