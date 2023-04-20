Aylık ortalama 25 metre küp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Önümüzünde yaz olduğunu hesaba katarsak pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Seçimlerden sonraki süreçte de vatandaşıma yansıması olumluı şekilde tecelli edecektir. Bedava doğal gazınız hayırlı olsun.