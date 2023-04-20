Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak Filyos'ta vereceği müjdeyi açıkladı! İşte Başkan Erdoğan tarafından verilen doğalgaz müjdesi!
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ I VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1 YIL ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ MÜJDESİ!
Doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdeyi açıklıyorum; Vatandaşımızın mutfaklarında ve sıcak suyunda kullandıkları doğal gazı ücretsiz veriyoruz. Birçok aile neredeyse hiç fatura ödemeyeceği anlamına geliyor.
Aylık ortalama 25 metre küp olan doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Önümüzünde yaz olduğunu hesaba katarsak pek çok hanenin hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Seçimlerden sonraki süreçte de vatandaşıma yansıması olumluı şekilde tecelli edecektir. Bedava doğal gazınız hayırlı olsun.