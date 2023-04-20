Aile destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu? Sosyal yardım alanlara ikramiye yatacak mı 2023? Kimler ikramiye alacak?

Sosyal yardım alanlara ikramiye verilip verilmediği arama motorlarında sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, Sosyal yardım alanlara ikramiye yatacak mı 2023? Aile destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi veriliyor mu? Kimler ikramiye alacak? İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI, BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak.
SOSYAL YARDIM PARASI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 19 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.