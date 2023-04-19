SSK, Bağkur ikramiye ÖDEME TAKVİMİ! Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İkramiye ödeme tarihleri de belli oldu. Milyonlarca kişi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman? İşte detaylar...