GARANTİ BANKASI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,08 TL brüt ve %208,96 oranında ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,88 TL net ve %188,06 oranında nakit kâr payı dağıtılıyor.