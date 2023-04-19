Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.04.2023 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 11:01
    ABONE OL

    Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar para alacak? Bayram mesaisi normal ücretin kaç katı? Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023?

    Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaisi hesaplama işlemi hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene 21-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Resmi tatillerde çalışanlar için ücretlendirme sistemi uygulanıyor. Çalışmak durumunda olanlar, bayram mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar para alacak? Bayram mesaisi normal ücretin kaç katı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023?

    Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaisi hesaplama işlemi hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene 21-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Resmi tatillerde çalışanlar için ücretlendirme sistemi uygulanıyor. Çalışmak durumunda olanlar, bayram mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar para alacak? Bayram mesaisi normal ücretin kaç katı? İşte detaylar...

    Sektörler arasında yer alan ve en çok bayram mesaisini kullanan üretim, inşaat, hizmet alanlarında mutlaka bayram veya resmi günlerde personel çalışmak durumundadır. Bayram mesaisi izin verilerek mahsup yapılamaz.

    Bayram Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır ve Normal Ücretin Kaç Katı?

    Bayram mesai ücretleri normal ücretin 1,5 katı olarak belirlenmiştir. Yani bir personel 3 günlük bir bayram mesaisi yaptıysa bu durumda örnek vermek gerekirse diyelim ki personel aylık maaşı 5000 TL olsun öncelikle aylık maaşı günlük olarak hesaplayalım. 5000/30= 166TL günlük bayram mesaiyi normal günlük ücretin 1,5 katı olarak hesaplanır. Yani günlük ücret 166TL 4 gün bayram olduğu var sayıldığında 166x4=664 TL aylık ücret 5000 TL ise 5000+664=5664 TL olarak personel maaşına yansıtılmaktadır.

        Hafta sonu çalışma söz konusu olması halinde saatlik ücret üzerinden hesaplanarak kaç saat fazla çalışma yapıldıysa hesaplanmalıdır.

        Bayram ek çalışma ücretleri personele doğru bir şekilde aktaran firmaların devlet tarafından subvansiyonel avantajları söz konusu olmaktadır. En başta firmaların devlete ödediği vergilerden dolayı vergi avantajı sağlamakta ayrıca çalışanın firmaya olan güven ve bağlılığı artmaktadır. Çalışan doğru maaş prim ve bayram ek çalışma ücreti karşılığında yüksek bir performans sağlayan çalışan memnuniyeti sağlamakta böylece çalışan ve işveren arasındaki sadakat bağlılığı artmaktadır.

        Bayram Mesaisi Hesaplama

        Bayram ve resmi tatiller çalışanlar için dinlenme ve ailesiyle vakit geçirmek amacıyla kullanılan günler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda tatil ve bayram günleri kanunen tatil sayılmaktadır. Ancak bazı durum ve sektörlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle üretim, pazarlama, lojistik ve hizmet sektörlerinde bu tip tatil günlerinde personel çalıştırmak söz konusu olmaktadır.

        Sosyal Sigortalar Kurumu kanunları çerçevesinde Resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması ve gerekli harç ödemesi yapılarak resmi izinleri alması gerekmektedir.

        Şirketlerin çalışanlarına özel ve bayram günlerinde mevcut saatlik ücret üzerinden Kanun ayrıca bayram mesaisi ödemekle yükümlü kılmıştır.

        Bayram ve resmi tatil günlerinde işveren tarafından ödenmeyen mesai ücretleri çalışan mahkemeye başvurması halinde şirkete cezai yaptırım söz konusu olmaktadır.

        Resmi tatil günlerinde fazla mesai ücretleri günlük ücretin %50 fazlası hesaplanarak ödenmeli ayrıca bayram mesaisi ise günlük ücretin 0 olarak ödenmesi söz konusu olmaktadır.

        Günlük çalışma süresi 8 saat olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 8 saate kadar işveren normal saatlik ücret üzerinden aylık hesaplaması yapmaktadır. Ancak günlük fazla mesai 8 saatten sonra başlamakta ve hesaplamalara ilave edilmektedir. Pazar günleri genel resmi tatil olup fazla mesai söz konusu olması halinde saatlik ücret üzerinden 0 hesaplamalara girmektedir.

        Dönüşümlü veya vardiyalı olarak belirlenen çalışma alanlarında dikkat edilmesi gereken özellikle gece vardiyası hesaplamaları olmalıdır. Bayram mesaisi gece vardiyası olarak yapılması halinde ek gece vardiyası ödemesi ayrıca yapılmalıdır.

        Tüm ek farklar, bayram ek ödemesi, fazla mesai ve gece vardiyaları ücret hesaplamaları saatlik ücret üzerinden sağlanmalıdır. Herhangi bir ihtilaf olması durumunda sosyal sigortalar kanunu hükmü çerçevesinde iş mahkemeleri tarafında belge incelemesi sonucunda toplu tazminat ödemeleri ile firmanın ödemesi sağlanmaktadır. Çalışan verimi açısından şirketlerin bu tip önemli konuları göz ardında bulundurmaması sıkça verilen tavsiyeler arasında yer almaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Ekonomi Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar para alacak? Bayram mesaisi normal ücretin kaç katı? Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023?
            loading
            SON DAKİKA