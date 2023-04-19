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    • Ekonomi
    • 19.04.2023 08:31
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    • 19.04.2023 08:31
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    7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi? Meclis'e geldi mi? Bağkur prim eşitleme ne zaman yürürlüğe girecek?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının arkasından Bağ-Kurlu esnaf için de bir emeklilik düzenlemesi geliyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi? Bağkur prim eşitleme ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının arkasından Bağ-Kurlu esnaf için de bir emeklilik düzenlemesi geliyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi? Bağkur prim eşitleme ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    Bayram açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu çalışmanın temeli daha önceye dayanıyor. EYT yasası çıkmadan önce sayın Cumhurbaşkanı buna dair bir bilgilendirme yapmıştı. 'Biz bütün emeklilik kollarını kapsayan geniş bir düzenlemeyi hayata sokacağız' demişti.

    'EMEKLİ SANDIĞI'NDA İNDİRİM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

    Bu aslında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nın birleştirilmesi niteliğinde olabilir. Emekli Sandığı'nı ayırmak lazım. Kesintisiz bir çalışmayı öngörüyor. 25 yıllık bir çalışma. Emeklilik Sandığı'nda Bağ-Kur ve SSK'daki gibi çalışmaya devam etmeme gibi bir durum yok. Kesintisiz bir çalışma hayatıdır. O nedenle Emekli Sandığı'nda 9 bin günden indirim olacağını düşünmüyorum. Asıl sorun SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim eşitsizliği.

    'BAĞ-KUR'LULAR 5 YIL DAHA FAZLA ÇALIŞARAK EMEKLİ OLABİLİYOR'

    Burada SSK'lılar 7200 prim günü sayısında kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Bağ-Kur'lular 9 bin günde yani 5 yıl daha fazla çalışarak, prim yatırarak emekli olabiliyor.

    Bağ-Kur'u ayırmak lazım. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açıklamasında var. Burada küçük bir esnaf da bir Bağ-Kur'lu veya iş yeri sahibi olanlar da Bağ-Kur'lu. Bir terziyi ele alalım. Terzinin Bağ-Kur primi daha fazla. Yanında çalışan kalfanın SSK primi daha az. Ama kalfa daha erken emekli olabiliyor.

        'REFORM NİTELİĞİNDE BİR KARAR OLACAK'

        İkisi de emekli olduklarında Bağ-Kur, 5 yıl daha fazla prim ödemesine rağmen maaşı SSK'lıdan daha düşük olabiliyor. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu reform niteliğinde bir karar olacaktır.

        DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇER?

        Bununla alakalı Meclis kapandığı için bu yasama döneminde olacağını düşünmüyorum. Seçimden sonra yeni dönemde SSK, Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesine ilişkin çalışma başlatılacak. Reform niteliğinde bir karar olacaktır.

        Yanında 5 kişiyi çalıştıran ile 10 kişiyi çalıştıran aynı değil. Kademeli bir şekilde bu yapılabilir. Yanında 5 kişi çalıştıran şu günde emekli olabilir. 10 kişi çalıştıran şu kadar günde emekli olabilir denebilir.

        'YENİ DÖNEMDE HEPİMİZ ÇALIŞMAYI GÖRECEĞİZ'

        Ya da aylık bağlanma oranları Bağ-Kur'luların daha yüksek olabilir. Zamanla 10 kişi çalıştıran bir esnaf 15 kişi de çalıştırabilir. Belli çalışan sayılarına bölünüp 9 bin prim günü sayısının esnetilmesi söz konusu. Yeni dönemde hepimiz bu çalışmayı göreceğiz."

        SSK VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN FARK NE?

        SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı.

        Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.
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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Ekonomi 7200 Bağkur prim şartı kabul edildi mi? Meclis'e geldi mi? Bağkur prim eşitleme ne zaman yürürlüğe girecek?
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