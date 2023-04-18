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    • Ekonomi
    • 18.04.2023 11:02
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    • 18.04.2023 11:02
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    Torba yasa içeriğinde neler var? 2023 torba yasada Bağ-Kur affı var mı? EYT 5000 gün, geçici işçi....

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkması, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken, düzenlemeyle birlikte bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi.

    takvim.com.tr
    2023 torba yasada Bağ-Kur affı var mı?

    Bağkur tescil affı ne zaman çıkacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşması ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil olacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında torba yasada neler var sorusu yer aldı. Peki, torba yasada Bağ-Kur affı var mı? İşte detaylar....

    20 maddelik torba yasa teklifinde neler var, torba yasada EYT 5000 bin gün ve Bağkur affı var mı?

    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

    En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira

    Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira oldu.

        Geçici işçi çalışma süresi artırılıyor

        Kanunla birlikte kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi artırılıyor. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

        Sürekli işçi kadrolarına geçiş imkanı

        İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

        Gazi aylıkları da asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

        Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Buna göre, Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşlarının yanı sıra 1950'de Kore'de fiilen savaşa katılmış ve 1974'te Barış Harekatı'nda Kıbrıs'ta fiilen görev almış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanacak.

            BAĞKUR AFFI ÇIKTI MI, YASADA VAR MI?

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

            Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

            Ancak Bağ-kur affı veya diğer bir adıyla Bağkur tescil affına ilişkin bir konu veya madde torba yasada yer almıyor. Son olarak 2008, 2015 ve 2018 yıllarında Bağkur prim borçlarıyla ilgili düzenleme geldi.

            VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

            Vergi affı borçları sadece yukarıda belirtilen borçları değil ayrıca vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlarınıda kapsıyor.

            Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

            Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
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            Haberler Ekonomi Torba yasa içeriğinde neler var? 2023 torba yasada Bağ-Kur affı var mı? EYT 5000 gün, geçici işçi....
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