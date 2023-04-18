GARAN, BIM, ALCAR, CELBI, SELEC, VAKKO, AKMGY... Temettü ödeme takvimi! Şirketlerden peş peşe temettü müjdesi!

Şirketler tarafından paylaşılan temettü kararları oldukça merak ediliyor. Şirketler tarafından duyurulan kar payı dağıtım duyuruları için araştırmalar hızlandı. Yatırımcılara peş peşe müjde verildi. İşte Nisan 2023 temettü takvimi...
BİM TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2023 yılında temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcıları yüzde 450 kar payı alacaklar. BIMAS 2023 yılında yatırımcılarına temettü ödemelerini 14.06.2023 tarihinde ilk takit ödemesini yapmaya karar verdiğini açıkladı. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacağı da yatırımcıları ile paylaşıldı.
GARANTİ BANKASI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,08 TL brüt ve %208,96 oranında ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,88 TL net ve %188,06 oranında nakit kâr payı dağıtılıyor.