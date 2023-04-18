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    • Ekonomi
    • 18.04.2023 09:12
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    • 18.04.2023 09:12
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    Eczacıbaşı'ndan dev temettü kararı! Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE...

    Şirketler tarafından duyurulan temettü kararları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Son Eczacıbaşı tarafından alınan karar büyük ilgi çekti. ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE ve birçok hisse için araştırmalar hızlandı. Peki, Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman? İşte Nisan 2023 temettü ödeme takvimi...

    takvim.com.tr
    Eczacıbaşı’ndan dev temettü kararı!

    Şirketler tarafından duyurulan temettü ödeme tarihleri oldukça merak ediliyor. İşte Nisan ayı temettü takvimi...

    ECZACIBAŞI TEMETTÜ KARARI

    Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi (ECZYT)'nin 11 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarında, Yatırımcıyı İlgilendiren Kar Payı Kararı Bugün (17.04.2023) Kap'ta Açıklandı.

    ECZACIBAŞI TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

    Brüt nakit kar payı olan 199.500.000 TL tutarı ile, brüt %190 ve net %171 oranında temettü ödemesi yapılacak. Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.

        KAFEIN YAZILIM TEMETTÜ ÖDEMESİ!

        Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını bugün (17.04.2023) şirket merkezinde yapmıştı.Genel Kuruldan peşin ödeme şeklinde brüt 2 milyon TL nakit kar payı dağıtımı kararı çıktı. Temettü ödemesi 24 Nisan'da başlayacak.

        Nakit şeklinde ödenecek kar payı tutarı 1 TL nominal hisseye Brüt 0,10 TL ve % 10,12 oran ile nette ise 0,09 TL ve % 9,11 oran ile ödenecek.

        VAKKO TEMETTÜ ÖDEMESİ BUGÜN!

        Vakko Tekstil ve Hazır Giyim İşletmeleri AŞ (VAKKO)'nin Temettü kararı 13 Nisan'da açıklanmıştı. Nakit Kar Payı Ödemesi bugün (18 Nisan'da) başlıyor.

        Şirket, net %247,50 oranında nakit kar payı dağıtılacak. Net kar payı tutarı olan 396 milyon TL'nin pay sahiplerine ulaşması için temettü dağıtım işlemleri, yarın (18 Nisan'da) başlıyor. Genel Kurul toplantısı 13.04.2023 tarihinde yapılmıştı, temettü ödemesi ise yarın başlayacak.

        NİSAN


        18 Nis
        SELEC - 0.2250₺ (%0.66)


        18 Nis
        VAKKO - 2.4750₺ (%3.83)


        19 Nis
        AKMGY - 4.1600₺ (%4.81)


            25 Nis
            ALGYO - 1.7500₺ (%2.69)


            25 Nis
            ECILC - 0.3690₺ (%1.17)


            25 Nis
            MERCN - 0.1725₺ (%0.47)


            26 Nis
            AYEN - 0.8830₺ (%3.25)


            26 Nis
            OSMEN - 0.3056₺ (%0.56)


            27 Nis
            ECZYT - 1.7100₺ (%1.21)


            27 Nis
            EGGUB - 1.3500₺ (%1.77)


            28 Nis
            EGEEN - 62.1000₺ (%1.37)
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            Haberler Ekonomi Eczacıbaşı'ndan dev temettü kararı! Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE...
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