Eczacıbaşı'ndan dev temettü kararı! Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE...

KAFEIN YAZILIM TEMETTÜ ÖDEMESİ!

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN)'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını bugün (17.04.2023) şirket merkezinde yapmıştı.Genel Kuruldan peşin ödeme şeklinde brüt 2 milyon TL nakit kar payı dağıtımı kararı çıktı. Temettü ödemesi 24 Nisan'da başlayacak.

Nakit şeklinde ödenecek kar payı tutarı 1 TL nominal hisseye Brüt 0,10 TL ve % 10,12 oran ile nette ise 0,09 TL ve % 9,11 oran ile ödenecek.