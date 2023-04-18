Eczacıbaşı'ndan dev temettü kararı! Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! ECZYT, VAKKO, KAFEIN, FROTO, ENJSA, MAVI, SOHOL, SOKE...

Şirketler tarafından duyurulan temettü ödeme tarihleri oldukça merak ediliyor. İşte Nisan ayı temettü takvimi...
ECZACIBAŞI TEMETTÜ KARARI
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi (ECZYT)'nin 11 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarında, Yatırımcıyı İlgilendiren Kar Payı Kararı Bugün (17.04.2023) Kap'ta Açıklandı.
ECZACIBAŞI TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Brüt nakit kar payı olan 199.500.000 TL tutarı ile, brüt %190 ve net %171 oranında temettü ödemesi yapılacak. Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.