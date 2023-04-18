Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır 2023? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar para alacak? Bayram mesaisi normal ücretin kaç katı?

Bayram Mesaisi Hesaplama

Bayram ve resmi tatiller çalışanlar için dinlenme ve ailesiyle vakit geçirmek amacıyla kullanılan günler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda tatil ve bayram günleri kanunen tatil sayılmaktadır. Ancak bazı durum ve sektörlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle üretim, pazarlama, lojistik ve hizmet sektörlerinde bu tip tatil günlerinde personel çalıştırmak söz konusu olmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu kanunları çerçevesinde Resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması ve gerekli harç ödemesi yapılarak resmi izinleri alması gerekmektedir.

Şirketlerin çalışanlarına özel ve bayram günlerinde mevcut saatlik ücret üzerinden Kanun ayrıca bayram mesaisi ödemekle yükümlü kılmıştır.

Bayram ve resmi tatil günlerinde işveren tarafından ödenmeyen mesai ücretleri çalışan mahkemeye başvurması halinde şirkete cezai yaptırım söz konusu olmaktadır.

Resmi tatil günlerinde fazla mesai ücretleri günlük ücretin %50 fazlası hesaplanarak ödenmeli ayrıca bayram mesaisi ise günlük ücretin 0 olarak ödenmesi söz konusu olmaktadır.