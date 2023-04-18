4A 4B 4C'li Bağ-Kur ve SSK'lıya yeni emeklilik rotası açıldı. 10-15 yıl farkıyla liste güncellendi. Daha erken tarihte emekli olabileceksiniz. Erken emeklilik hakkı, son zamanların en çok aranan konularından biri haline geldi. Sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığı gün Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emekli olunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bazı durumlarda sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. İlk işe başladığınız tarih emeklilik süresi için büyük önem taşıyor.