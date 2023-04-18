EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek .5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar. Kamuoyunda soru işaretleri var. Kanun teklifi TBMM'de yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında maaş olmayacak."