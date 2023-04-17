Temettü ödeme takvimi! Şirketlerden peş peşe temettü müjdesi! GARAN, BIM, ALCAR, CELBI, SELEC, VAKKO, AKMGY...

Temettü ödeme tarihleri birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. İşte şirketler tarafından peş peşe duyurulan temettü kararları...
BİM TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2023 yılında temettü vereceğini açıkladı. Şirket yatırımcıları yüzde 450 kar payı alacaklar. BIMAS 2023 yılında yatırımcılarına temettü ödemelerini 14.06.2023 tarihinde ilk takist ödemesini yapmaya karar verdiğini açıkladı. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacağı da yatırımcıları ile paylaşıldı.
GARANTİ BANKASI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?
1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,08 TL brüt ve %208,96 oranında ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,88 TL net ve %188,06 oranında nakit kâr payı dağıtılıyor.