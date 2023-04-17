Şirketlerden müjde üstüne müjde! Şekerbank, TEKFEN, Sarkuysan, Coca Cola TEMETTÜ ÖDEMELERİ! İşte 2023 temettü takvimi...

ARASE

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) firmasının KAP'a yaptığı açıklamada yatırımcısına temettü ödemesi yapacağını bildirdi. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) firması, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'a Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin bildirimini 6 Nisan'da yaptı. Firma bu yılın ilk temettü ödemesini gerçekleştirmek üzere.

Firma, 2022 hesap döneminde SPK'ya göre 871.342.359TL "Konsolide Net Dönem Karı", yasal kayıtlara göre ise 84.572.237,94 TL net dönem karı elde edilmiştir. 2022 4. çeyrek bilanço verilerine göre, Doğu Aras Enerji 2022 yılı net karını %95 artırdı. Şirket yatırımcılarına hisse başına brüt 1,26TL temettü verecek, net kar payı ise hisse başına 1,23 TL olacak. Toplamda verceği temettü tutarı ise 82,8 milyon TL olacak.