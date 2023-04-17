İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Dev projede Berat Albayrak'ın imzası var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor. İstanbul'u küresel finansın ve uluslararası ticaretin önde gelen bir merkezi haline getirecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) bugün açılacak.

İFM'NİN KAPILARI AÇILIYOR

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı bugün hizmete açılıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün kesilecek. İFM, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

EKONOMİNİN KALBİNİ İSTANBUL'DA ATTIRACAK PROJEDE BERAT ALBAYRAK İMZASI

Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.





Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.



ÇOK KRİTİK BİR ZAMANDA ÇOK KRİTİK BİR ROL İFA EDECEK

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ ENERJİ SERÜVENİNİN DE ÖNCÜSÜ

Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.



Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle arama faaliyetleri yürütmesinde pay sahibi olan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. Bugün o gemiler Karadeniz açıklarında önemki bir doğal gaz keşfine imza atarak Türkiye'ye önemli bir kazanım sağladı.