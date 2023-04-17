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    • Ekonomi
    • 17.04.2023 13:01
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    • 17.04.2023 13:01
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    Graintürk Tarım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalar verecek?

    Graintürk Tarım hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Borsada birçok şirket halka arz işlemi yapıyor ve talep topluyor. Graintürl halka arz işlemlerinin talep toplama sürecinin detayları açıklandı. Peki, Graintürk Tarım halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Graintürk Tarım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

    "Garaintürk halka arz ne zaman?" sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Garaintürk Tarım halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz onayının ardından 'Graintürk halka arz ne zaman' sorusu yanıt buldu. Peki; Graintürk Tarım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalar verecek? İşte detaylar...

    GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.

    GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?

    Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak.

        GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Halka arz eşit dağıtım olacak.

        GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

        Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

        "Haberimizde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez''
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        Karmod
        Haberler Ekonomi Graintürk Tarım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalar verecek?
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