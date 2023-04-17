"Garaintürk halka arz ne zaman?" sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Garaintürk Tarım halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz onayının ardından 'Graintürk halka arz ne zaman' sorusu yanıt buldu. Peki; Graintürk Tarım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Graintürk halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalar verecek? İşte detaylar...
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.
GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?
Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak.