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    • Ekonomi
    • 17.04.2023 07:13
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    • 17.04.2023 09:12
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    Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Dev projede Berat Albayrak'ın imzası var

    Türkiye bağımsız ekonomi politikalarıyla, faiz etkisini sıfırlayan yol haritası ışığında Türkiye Yüzyılı için yeni bir rota çiziyor. Rota dev projelerle ve atılımlarla gücünü pekiştiriyor. Yeni dönemin sembolü olacak İstanbul Finans Merkezi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ekonominin kalbi olacak merkezin kurulmasında Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli bir payı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul Finans Merkezi açılıyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor. İstanbul'u küresel finansın ve uluslararası ticaretin önde gelen bir merkezi haline getirecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) bugün açılacak.

    İFM'NİN KAPILARI AÇILIYOR
    Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bankalar etabı bugün hizmete açılıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün kesilecek. İFM, 1.3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

    50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
    Başkan Erdoğan'ı katılacağı açılış töreniyle ilgili sosyal medyada hesabından paylaşım yapan Erdoğan Dijital Medya hesabı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

    50 bin kişiye istihdam sağlayacak
    1,3 milyon metrekare ofis alanına sahip
    Yurt içinden ve dışından banka ve finans kuruluşlarını barındıracak"     ifadelerini kullandı.

    EKONOMİNİN KALBİNİ İSTANBUL'DA ATTIRACAK PROJEDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
    Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.

    Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.


    ÇOK KRİTİK BİR ZAMANDA ÇOK KRİTİK BİR ROL İFA EDECEK
    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    MİLLİ ENERJİ SERÜVENİNİN DE ÖNCÜSÜ
    Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.

    Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle arama faaliyetleri yürütmesinde pay sahibi olan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. Bugün o gemiler Karadeniz açıklarında önemki bir doğal gaz keşfine imza atarak Türkiye'ye önemli bir kazanım sağladı.



        Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' deyip ekonomide attığı özgün politika adımlarının sonucu olarak bugün hayata geçirilmeye hazırlanan İstanbul Finans Merkezi'ni yakından tanıyalım;

        MERKEZ BANKASI, BDDK, SPK, BORSA İSTANBUL, KAMU BANKALARI, TÜRKİYE SİGORTA...
        Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek ürünlerin ve araçların merkezi haline gelecek projede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri bulunuyor.



        İstanbul Finans Merkezi, 1,4 milyon m2 ofis alanları, 100 bin m2 alışveriş merkezi, 2.100 kişilik konferans merkezi, 30 bin m2 5 yıldızlı oteli, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir modeliyle yönetimi ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Günlük yaklaşık 75 bin çalışan ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefleyen İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer merkezlerden ayıran temel noktaların başında, inşaatın önemli bir kısmının COVID-19 salgını döneminde tamamlanması sayesinde gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı en hazırlıklı, en donanımlı proje olması geliyor.

        250 MİLYAR DOLAR KATKI
        İFM hayata geçtiğinde, İstanbul'un bir finans merkezi olarak uluslararası kuruluşlar için cazibesini artırması, vergi kayıplarının minimum seviyelerde tutulması ve ekosistemin hızla gelişmesiyle 15 yıl içinde sağlayacağı gelir etkisinin 250 milyar dolar, katma değer etkisinin 150 milyar dolar olacağı, halihazırda yıllık 2 milyar dolar seviyesindeki finansal hizmet ihracatının ise 16 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu büyüme neticesinde 120 bin kişilik istihdam sağlanacak. İFM'nin hedefi, 10 yılda dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek.

        İstanbul Finans Merkezi'nin ardından bayram boyunca da müjdeler arka arkaya gelecek.

        YERLİ GAZ GELİYOR
        Enerjide dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak, doğalgaz faturaların hafifletecek tüm Türkiye'yi heyecanlandıran Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir diğer önemli eser ise Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılması töreni 20 Nisan arife günü gerçekleştirilecek. 2021 yılı itibariyle yüzde 71 olan birincil enerjide dışa bağımlılık oranı yerli ve milli projeler sayesinde 2028'de yüzde 56'ya 2053'te ise yüzde 13 seviyelerine düşürülecek.

            İkinci fazla birlikte Türkiye'nin tüketiminin yüzde 40'ı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Karadeniz'de 20 Nisan'daki törende 5 kuyu sisteme alınacak, 30 Eylül'de de diğer 5 kuyu devreye girecek. Arkasından Faz 2 ve Faz 3 ile devam edilecek. Faz 1'de toplam üretim 3.6 milyar metreküp. Bir kuyu her gün 1 milyon metreküp üretecek vaziyette planlandı. Bugünkü fiyatlarla her bir kuyu günde 500 bin dolar ayda 15 milyon dolar gelir üretecek. Bu da 10 kuyudan 1.8 milyar dolar gelir elde etmek demek. Yapılan yatırım 1 senede geri alınacak. Faz 2 çalışmaları başladı. 2025'te tamamlanacak. Üretim yıllık 18 milyar metreküpe çıkacak. Faz 3 2028'de tamamlanacak.

            76 GÜNDE TESLİM
            Asrın felaketinin yol açtığı büyük yıkımın izleri devlet millet ele ele verilerek sarılıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından temel atma törenlerini başlatan hükümet 11 ili etkileyen deprem sonrasında şehirleri yeniden inşa ve ihya etmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın bana 1 yıl süre verin diyerek yeniden inşa sürecini hemen başlatacakları müjdesini vermesinin ardından çalışmalar hız kazandı.

            Depremden 76 gün sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 6 köyde 310 köy evi inşa ediliyor. Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim töreni bayramın ikinci günü 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Köy evleri 102 ve 106 metre kare 3+1 şeklinde inşa edildi. Köy evlerinin içinde eşyaları da dayalı döşeli şekilde hak sahiplerine teslim edilecek.

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            Karmod
            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle İstanbul Finans Merkezi açılıyor! Dev projede Berat Albayrak'ın imzası var
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