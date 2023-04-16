Ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır, kimler kullanabilir? Gençlere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET müjdesi!

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR, KİMLER KULLANABİLİR?

Başkan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.

Ancak 10 GB ücretsiz internetin ne zaman, nereden alınacağı hakkında şuan için net bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.