Kamuda çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri 2 eşit parçada ödeniyor. 2023 Nisan ayı tediye ödemeleri için tarih verildi. Kamu işçileri tediye ödemelerinden faydalanıyor. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyelerin ilki ocak ayı içerisinde yatırıldı.
İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan 2023'te ödeneceği bildirildi.