Nisan ayı 4C Emekli Sandığı maaşları ve ikramiyeleri yattı mı? Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2023?

1,6 MİLYONU AŞKIN EYT'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin EYT'liden Mart ayında 1,6 milyonu aşkını emeklilik başvurusu gerçekleştirdi. Emekli Sandığı'na tabi 400 bini aşkın memur bulunuyor. Memurların birçoğu emeklilik başvurusu gerçekleştirmedi.

Emeklilik işlemleri ve emekli maaşı hesaplaması tamamlanan EYT'liler yukarıda belirtilen tarihlerde ödeme alacak. Mart ayında başvurusunu gerçekleştirmiş ama işlemleri henüz tamamlanmamış EYT'lilerin ise hak kaybı kesinlikle olmayacak. 1 Nisan tarihiden itibaren tüm hak edişlerini alacaklar. Yani EYT'linin emekli maaşı örneğin Mayıs'a yetişiyorsa; bu ayda geçmiş Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak.