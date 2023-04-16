Nisan 2023 TEMETTÜ ÖDEME tarihleri! SELGD, ARCLK, AYEN, SEKFK, MIPAZ, AKSA, EGEEN... 3 şirketten şoke eden temettü kararı!

Nisan ayı temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Şirketlerden peş peşe temettü açıklaması gelirken bir şirketin ödeme yapmayacağını açıklaması hissedarları şoke etti. Peki, Nisan ayı temettü ödeme tarihleri neler? Hangi şirket ne kadar ödeyecek? İşte merak edilenler...
ARÇELİK TEMETTÜ KARARI!
Arçelik A.Ş. yatırımcılarına kar payı dağıtacağını açıkladı. Pay sahiplerine nakden ödenmek üzere brüt 1,8 milyar TL kar payı dağıtılması kararı aldı. Pay sahiplerine nakden ödenmek üzere brüt 1,8 milyar TL kar payı dağıtılması kararı aldı ve kar payı dağıtımının tek seferde 25 Eylül de yapılması kararı oy çokluğu ile kabul edildi.
SELÇUK GIDA'NIN KARARI ŞOKE ETTİ!
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. firması,en son 2021 bilançolarına göre 2022 yılında hisse başına net 0,009 TL temettü dağıtmıştı. Selçuk Gıda, geçtiğimiz yıl net karlılığını bir önceki yıla göre %50 artırdı ve 2002 gelir tablosunda 15 milyon TL net kar açıkladı. Ancak, firma 2023 yılında yatırımcılarına kar payı dağıtmayacağını bugün itibariyle (05.04.2023) KAP'a bildirdi.