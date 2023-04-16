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    • Ekonomi
    • 16.04.2023 08:30
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    • 16.04.2023 08:30
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    Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek? Garanti Bankası TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2023!

    Şirketler tarafından peş peşe temettü kararları gelmeye devam ediyor. Buna göre Garanti Bankası KAP bildiriminde 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek? İşte Garanti Bankası temettü ödeme tarihleri ve diğer detaylar...

    Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek?

    Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek sorusu yapılan duyuru sonrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar Garanti Bankası kar dağıtımına ilişkin açıklamasını merak ediyor. İşte Garanti Bankası temettü ödeme tarihleri ve o açıklama...

    GARANTİ BANKASI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

    Garanti Bankası AŞ (GARAN ) tarafından bugün yapılan KAP bildiriminde; 18 Nisan 2023'te 2022 yılı kârından pay başına brüt 2,0896127 TL, net 1,8806514 TL nakit temettü ödemesi yapılacağı belirtildi.

    KAR PAYI ÖDEME TARİHLERİ 2023

    Buna göre temmettü ödemeleri 18 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

    2023 NİSAN TEMMETTÜ TARİHLERİ

    17 Nis
    ALCAR - 7.5000₺ (%1.44)

    18 Nis
    SELEC - 0.2250₺ (%0.60)

    25 Nis
    ALGYO - 1.7500₺ (%2.56)
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        Haberler Ekonomi Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek? Garanti Bankası TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2023!
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