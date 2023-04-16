Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek? Garanti Bankası TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2023!

Garanti Bankası temettü ödemesi ne kadar, ne zaman verilecek sorusu yapılan duyuru sonrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar Garanti Bankası kar dağıtımına ilişkin açıklamasını merak ediyor. İşte Garanti Bankası temettü ödeme tarihleri ve o açıklama...