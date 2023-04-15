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    • Ekonomi
    • 15.04.2023 08:30
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    • 15.04.2023 08:30
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    Gençlere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET müjdesi! Ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır, kimler kullanabilir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere peş peşe müjdeleri sıraladı. Buna göre cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti gelecek. Ayrıca gençlere 10 GB ücretsiz internet verilecek. Peki Bedava 10 GB internet nasıl alınır, kimler kullanabilir?

    Gençlere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET müjdesi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere peş peşe müjdeleri sıraladı. Buna göre cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti gelecek. Ayrıca gençlere 10 GB ücretsiz internet verilecek. Peki Bedava 10 GB internet nasıl alınır, kimler kullanabilir?

    10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL ALINIR, KİMLER KULLANABİLİR?

    Başkan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz" diye konuştu.

    Ancak 10 GB ücretsiz internetin ne zaman, nereden alınacağı hakkında şuan için net bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR!

    Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatılacağını ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız" dedi.

        SOSYAL YARDIMLARA YENİDEN YAPILANDIRMA GELİYOR

        Erdoğan, "Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız" dedi.
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        Haberler Ekonomi Gençlere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET müjdesi! Ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır, kimler kullanabilir?
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