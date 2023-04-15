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    • Ekonomi
    • 15.04.2023 08:31
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    • 15.04.2023 08:31
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    Tarih verildi! CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ödemesi! Şirketlerden peş peşe ödenecek! CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ne zaman yatacak?

    Temettü ödeme tarihleri yatırımcılar tarafından en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte nisan ayı temettü takvimi...

    takvim.com.tr
    CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ödemesi!

    CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü tarihleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Nisan ayı için duyurulan birçok temettü ödemesi heyecanla bekleniyor. Peki, nisan ayı temettü ödeme tarihleri neler? CUSAN temettü ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

    CUSAN TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAK!

    Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) 2023 temettü vermeyeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Şirket 2022 yılında 203 milyon TL net kar elde etmişti buna rağmen temettü ödemeyeceğini açıklayan şirket KAP'a açıklamalarda bulundu.

    BOĞAZİÇİ BETON (BOBET)

    Boğaziçi Beton (BOBET) 1 adet hisseye brüt 0,5 lira net olarak da 0,45 lira temettü ödemesi yapacak. BOBET yatırımcıları 4 Nisan 2023 tarihinde temettü almaya hak kazanacak hesaplara geçme tarihi ise 6 Nisan 2023. Şirketin 30 Mart tarihinde yapıtğı KAP açıklaması;

    ''Şirketimiz 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 380.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 2 eşit taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.''

        NATURELGAZ SANAYİ ( NTGAZ)

        Naturelgaz Sanayi (NTGAZ) 1 Adet hisseye brüt 3,04 lira net olarak da 2,73 lira temettü ödemesi yapacak. NTGAZ yatırımcıları 4 Nisan 2023 tarihinde temettü almaya hak kazanacak hesaplara geçme tarihi ise 6 Nisan 2023. Şirketin 29 Mart tarihinde yapıtğı KAP açıklaması;

        "TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135,-TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek; Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12 TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.'' denildi.

        TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2023

        • 3 Nisan
        • CIMSA - 2.6650₺ (%2.85)

        • 3 Nisan
        • DYOBY - 0.9270₺ (%4.28)

        • 3 Nisan
        • ISATR - 97.4583₺ (%0.03)

        • 3 Nisan
        • ISBTR - 3.9044₺ (%0.01)

        • 3 Nisan
        • ISCTR - 0.8307₺ (%6.41)

        • 3 Nisan
        • MEDTR - 0.9076₺ (%3.32)

            • 3 Nisan
            • PETUN - 2.8260₺ (%5.18)

            • 3 Nisan
            • PNSUT - 3.4830₺ (%6.58)

            • 3 Nisan
            • SAHOL - 1.5750₺ (%3.98)

            • 4 Nisan
            • BOBET - 0.4500₺ (%2.57)

            • 4 Nisan
            • NTGAZ - 2.7391₺ (%8.23)

            • 5 Nisan
            • KARTN - 1.6534₺ (%2.46)

            • 5 Nisan
            • POLHO - 0.3560₺ (%3.27)

            • 10 Nisan
            • ALKA - 0.4795₺ (%1.84)

            • 10 Nisan
            • KLKIM - 0.9000₺ (%1.59)

            • 10 Nisan
            • LINK - 2.0250₺ (%4.50)

                • 10 Nisan
                • SKBNK - 0.0509₺ (%1.98)

                • 10 Nisan
                • SOKE - 0.2531₺ (%1.74)

                • 11 Nisan
                • AKSA - 2.1690₺ (%3.02)

                • 11 Nisan
                • ESCAR - 1.8000₺ (%1.72)

                • 11 Nisan
                • YGGYO - 1.7500₺ (%4.63)

                • 12 Nisan
                • ALKIM - 0.8333₺ (%2.64)

                • 12 Nisan
                • EKGYO - 0.2390₺ (%3.86)

                • 12 Nisan
                • ENJSA - 2.0700₺ (%7.55)

                • 12 Nisan
                • ENKAI - 0.3324₺ (%1.13)

                    • 12 Nisan
                    • ESEN - 0.1406₺ (%0.25)

                    • 12 Nisan
                    • MAGEN - 0.0220₺ (%0.06)

                    • 12 Nisan
                    • NATEN - 0.9000₺ (%0.71)

                    • 12 Nisan
                    • SODSN - 0.8349₺ (%3.10)

                    • 12 Nisan
                    • TKFEN - 1.2680₺ (%3.90)

                    • 17 Nisan
                    • ALCAR - 7.5000₺ (%1.62)

                    • 17 Nisan
                    • CLEBI - 38.1600₺ (%7.79)

                    • 18 Nisan
                    • SELEC - 0.2250₺ (%0.71)

                    • 18 Nisan
                    • VAKKO - 2.4750₺ (%3.92)

                    • 19 Nisan
                    • AKMGY - 4.1600₺ (%5.78)

                    • 25 Nisan
                    • ALGYO - 1.7500₺ (%2.74)

                        • 25 Nisan
                        • ECILC - 0.3690₺ (%1.34)

                        • 25 Nisan
                        • MERCN - 0.1725₺ (%0.56)

                        • 26 Nisan
                        • AYEN - 0.8830₺ (%3.34)

                        • 26 Nisan
                        • OSMEN - 0.3056₺ (%0.65)

                        • 27 Nisan
                        • ECZYT - 1.7100₺ (%1.28)

                        • 27 Nisan
                        • EGGUB - 1.3500₺ (%1.85)

                        • 28 Nisan
                        • EGEEN - 62.1000₺ (%1.37)

                        • 28 Nisan
                        • MIPAZ - 0.4812₺ (%5.82)
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                        Haberler Ekonomi Tarih verildi! CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ödemesi! Şirketlerden peş peşe ödenecek! CUSAN, BOBET, NTGAZ temettü ne zaman yatacak?
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