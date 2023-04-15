Peş peşe duyuruldu! HALKA ARZ TAKVİMİ! 2023 Nisan halka arz olacak şirketler! TARKM, EFOR, BIGCH, EUPWR, CVKMD...

Nisan ayında halka arz olacak şirketler merak edilen konuların başında geliyor. Borsada işlem gören şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıyor. Talep toplamaya çıkan şirketlere başvuru yapmak ve hisse almak isteyen vatandaşlar halka arz takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, halka arz yapacak şirketler hangileri? İşte detaylar...
TASLAK HALKA ARZLAR
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
EFOR
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
TARKM
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
KALES
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
BIGCH
(BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
HALKA ARZ TAKVİMİ 2023
EUPWR
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
12-13-14 Nisan 2023
CVKMD
Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
6-7 Nisan 2023