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    • Ekonomi
    • 15.04.2023 12:31
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    • 15.04.2023 12:31
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    İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023? 2. taksit ödeme tarihleri 2023! Nisan ayı 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

    Kamuda çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri 2 eşit parçada ödeniyor. 2023 Nisan ayı tediye ödemeleri için tarih verildi. Kamu işçileri tediye ödemelerinden faydalanıyor. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023?

    Kamuda çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri 2 eşit parçada ödeniyor. 2023 Nisan ayı tediye ödemeleri için tarih verildi. Kamu işçileri tediye ödemelerinden faydalanıyor. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyelerin ilki ocak ayı içerisinde yatırıldı.

    İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan 2023'te ödeneceği bildirildi.

        HERKESE FARKLI TUTAR ÖDENECEK

        Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.


        ZAM PAZARLIĞI SÜRÜYOR

        Kamudaki 700 bin işçinin 2 yıllık zam oranları ve diğer mali haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de sürüyor. İşçi tarafının daha önce sunduğu teklife karşı işveren tarafının teklifi bekleniyor.

        Taban ücretin 15 bin liraya çıkarılmasını öneren işçi tarafı, bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci 6 ay yüzde 45, sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon ve yüzde 5 artış yapılmasını istedi.

        Çıplak ücrete ilave olarak 2023'te aylık 2 bin 500, 2024 yılında 3 bin 500 lira sosyal yardım talebinde de bulunuldu.
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        Haberler Ekonomi İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023? 2. taksit ödeme tarihleri 2023! Nisan ayı 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
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