Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.04.2023 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2023 12:02
    ABONE OL

    Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç lot verdi? KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek?

    Koza Polyester halka arz süreci başladı. 7 Nisan'da halka arz başvurusu sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Koza Polyester halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda "Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Koza Polyester halka arz süreci başladı. 7 Nisan'da halka arz başvurusu sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Koza Polyester halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda "Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusu hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. İşte detaylar...

    KOZA POLYESTER (KOPOL) HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

    Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arz onayı alan Koza Polyester halka arz bu hafta gerçekleştirilecek. Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş., 3 gün sürecek talep toplama sürecinde 5 - 6 - 7 Nisan tarihleri arasında pay satışı yapılacak.

    KOPOL FİYATI NEDİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

    KOPOL payları, 24,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup satılan paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

    KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

    Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

        KOPOL KAÇ LOT VERİR?

        KOPOL 44.390.00 milyon lot verecek. Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek olup 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek. Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54'lük halka açıklık oranına sahip olacak.

        KOZA POLYESTER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Talep toplama sonrasında hak kazanılan payların yatırımcıların hesaplarına halka arz sonuçlarının duyurulmasının ardından en geç iki iş günü içerisinde geçeceği belirtildi. Koza Polyester'in 13 Nisan 2023 Perşembe günü işlem görmesi bekleniyor.

        KOZA POLYESTER HANGİ BANKALA VERİYOR?

        Koza Polyester halka arz kapsamında başvurular sadece Garanti Yatırım'a yapılacak.

        KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Koza Polyester halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada halka arz sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokajın iade edileceği ifade edildi.

        "Haberimizde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç lot verdi? KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek?
            loading
            SON DAKİKA