EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir? EYT DYS dosya takip sorgulama ekranı e-Devlet! Emeklilik evrak takibi nasıl yapılır?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi 28 Şubat Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasında hiçbir engel kalmadı. EYT başvuru sürecine de böylece start verilmiş oldu. Milyonlarca kişi e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

EYT başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şartlara uyan vatandaşların e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "emekli" ya da "gelir" yazması gerekiyor. Ardından da "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.