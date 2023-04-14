EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir? EYT DYS dosya takip sorgulama ekranı e-Devlet! Emeklilik evrak takibi nasıl yapılır?

EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir, emeklilik evrak takibi nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanır oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı gelmeden alacak. Ödemelerin tahsis numarası son rakamına göre farklı günlerde yapılacağı açıklandı. İşte 2023 yılı EYT maaş ödeme takvimi ve e-Devlet dosya takip sorgulama ekranı...
EYT MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ 2023
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri; 19/4/2023 tarihinde ödenecek.