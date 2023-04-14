Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ!

Nisan ayı maaş ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C, memur emeklisi maaşları yattı mı? İşte detaylar...