Emekliler bayram ikramiyesi ödemelerine hak kazanırken asgari ücret çalışanları da kendilerine de ikramiye verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika? Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak? İşte detaylar...
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, asgari ücretliler bayram ikramiyesi alacak mı?
Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.
Asgari ücretliler için bayram ikramiyesi için gözlerini Resmi Gazete'ye ikramiye kararına çevirdi. Asgari ücretlinin yararlanamadığı bayram ikramiye uygulaması yalnızca emeklileri kapsıyor.
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.