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    • Ekonomi
    • 14.04.2023 15:48
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    • 14.04.2023 15:48
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    Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika? Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak?

    Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu kapsamda gözler Resmi Gazete'ye çevrilmiş durumda. İkramiye ödemeleri 14 Nisan'da yani bugün maaşlarla birlikte yatmaya başladı. Peki, asgari ücrete bayram ikramiyesi var mı? Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi son dakika? Kimler ikramiye alacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete bayram ikramiyesi var mı 2023?

    Emekliler bayram ikramiyesi ödemelerine hak kazanırken asgari ücret çalışanları da kendilerine de ikramiye verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika? Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak? İşte detaylar...

    Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı, asgari ücretliler bayram ikramiyesi alacak mı?

    Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

    Asgari ücretliler için bayram ikramiyesi için gözlerini Resmi Gazete'ye ikramiye kararına çevirdi. Asgari ücretlinin yararlanamadığı bayram ikramiye uygulaması yalnızca emeklileri kapsıyor.

    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

        SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

        BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika? Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak?
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