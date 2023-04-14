Emekliler bayram ikramiyesi ödemelerine hak kazanırken asgari ücret çalışanları da kendilerine de ikramiye verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki, Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi var mı son dakika? Asgari ücretlilere bayramda 2.000 TL verilecek mi? Kimler ikramiye alacak? İşte detaylar...