Asgari ücrete ara zam hakkında araştırmalar hızlandı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, milyonlara müjdeli haberi verdi. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceğini Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...