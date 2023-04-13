Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.04.2023 17:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2023 17:38
    ABONE OL

    Yarın hesapta! EYT emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 maaş tarihi! Fark ödemesi, ikramiye, promosyon...

    EYT'liler dahil emekli maaşı ile bayram ikramiyesi ödemeleri için nefesler tutuldu. EYT'liler dahil tüm ödemeler Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak. EYT’lilerin bağlanan emekli aylıklarının tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacağı öğrenildi. Peki, EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT emekli maaş ödemeleri ne zaman? Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT emekli maaşı ödeme tarihleri!

    EYT başvuruları SGK ve e devlet aracılığıyla sürüyor. Başvurular devam ederken, EYT ilk maaşların hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. İşte emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

    NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

    SSK

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

    BAĞKUR

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

        EMEKLİ SANDIĞI

        Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi; 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

        FARK ÖDEMESİ DETAYI!

        EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Yarın hesapta! EYT emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 maaş tarihi! Fark ödemesi, ikramiye, promosyon...
            loading
            SON DAKİKA