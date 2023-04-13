Yarın hesapta! EYT emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 maaş tarihi! Fark ödemesi, ikramiye, promosyon...

BAĞKUR

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,