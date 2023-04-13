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    • Ekonomi
    • 13.04.2023 08:06
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    • 13.04.2023 08:06
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    Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 İKRAMİYE TARİHLERİ!

    Milyonlarca emekli bayrama az bir süre kala ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bu anlamda internette sürekli olarak araştırmalar yapıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? İşte detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Milyonlarca emekli yaklaşan emekli bayram ikramiyesini heyecanla bekliyor. Bu sene emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 İKRAMİYE TARİHLERİ!

    2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bayram ikramiyelerinde yeni bir güncelleme henüz yapılmadı.

    Buna göre; 2023 yılında da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

    2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

    Her yıl bayramlardan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl da nisan ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı'ndan hemen önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.



        EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

        Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

        Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.
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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Ramazan Bayramı zamlı emekli ikramiyeleri kaç TL oldu? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 İKRAMİYE TARİHLERİ!
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