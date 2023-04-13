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    • Ekonomi
    • 13.04.2023 08:31
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    • 13.04.2023 08:31
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    Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C Emekli Sandığı maaşları ve ikramiyeleri yattı mı?

    Emekli Sandığı maaş ödemeleri ve ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. 2.000 TL bayram ikramiyesi için geri sayım sona eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C Emekli Sandığı maaşları ve ikramiyeleri yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2023?

    Emekli Sandığı maaş ödemeleri ve ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. 2.000 TL bayram ikramiyesi için geri sayım sona eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C Emekli Sandığı maaşları ve ikramiyeleri yattı mı? İşte detaylar...

    NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.

    2023 yılı Nisan ayı için;
    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

        BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri

        19/4/2023 tarihinde ödenecek

        EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDEN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

        EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

        Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu.

        1,6 MİLYONU AŞKIN EYT'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

        Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin EYT'liden Mart ayında 1,6 milyonu aşkını emeklilik başvurusu gerçekleştirdi. Emekli Sandığı'na tabi 400 bini aşkın memur bulunuyor. Memurların birçoğu emeklilik başvurusu gerçekleştirmedi.

        Emeklilik işlemleri ve emekli maaşı hesaplaması tamamlanan EYT'liler yukarıda belirtilen tarihlerde ödeme alacak. Mart ayında başvurusunu gerçekleştirmiş ama işlemleri henüz tamamlanmamış EYT'lilerin ise hak kaybı kesinlikle olmayacak. 1 Nisan tarihiden itibaren tüm hak edişlerini alacaklar. Yani EYT'linin emekli maaşı örneğin Mayıs'a yetişiyorsa; bu ayda geçmiş Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak.

        NİSAN AYI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

        Şehit yakınları ve gaziler

        SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

        Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler

        Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

        Ölüm aylığı alanlar

        Şeref aylığı alanlar

        Geçici köy korucuları

        Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

        Şampiyon sporcular

        Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri
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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı 4C Emekli Sandığı maaşları ve ikramiyeleri yattı mı?
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