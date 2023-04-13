EYT'lilere maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?

Zamlı ikramiye ve taban aylık düzenlemeleri bu ödeme döneminde uygulanmaya başlayacak. Emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş yatırılırken, ikramiye ödemesi de 2 bin lira olacak.
Zamlı ikramiye ve taban aylık düzenlemeleri bu ödeme döneminde uygulanmaya başlayacak. Emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş yatırılırken, ikramiye ödemesi de 2 bin lira olacak.
KİM, HANGİ GÜN ALACAK?
Yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günü ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK'lılar 14 Nisan'da, ödeme günü ayın 21, 22 ve 23'ü olan SSK'lılar 15 Nisan'da, ödeme günü ayın 24, 25 ve 26'sı olan SSK'lılar 16 Nisan'da aylık ve ikramiyelerini alacak.
Ödeme günü ayın 25'i ve 26'sı olan Bağ-Kur'lulara 17 Nisan'da, ayın 27 ve 28'i olan Bağ-Kur'lulara 18 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri yatırılırken, memur emeklileri ise bayram ikramiyelerini 19 Nisan'da hesabında görecek.
Bu ödemeleri almayanlar aylık ve ikramiyeleriyle birlikte bu farkı da bankadan çekebilecek. EYT'liler durumlarını e-Devlet'teki 'Emeklilik Durumu' ve 'Emeklilik Aylık Bilgisi' bölümlerinden takip edilebilecek. Fark ödemesi de 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden kontrol edilebilecek.
PROMOSYON DA HAFTAYA
Seçtiği bankanın şubesinden ya da mobil uygulamasından promosyon başvurusu yapan EYT'liler, aylık ödemesini takip eden 2-3 iş günü içerisinde bu ödemelerini de alabilecek.
Başvurusunu yapan EYT'liler haftaya promosyonunu almış olacak. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek. 10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek.
EN AZ 14 BİN TL
EYT'lilere en az 7 bin 500 lira maaş, 2 bin lira ikramiye, 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon olmak üzere 14 bin ile 18 bin 500 lira ödeme yapılacak.
İŞLEM TAMAMLANMAMIŞSA
Emeklilik işlemi tamamlanamayanların hak kaybı olmayacak. Bu kişilere 1 Nisan'dan itibaren biriken maaş ve ikramiyesi verilecek.