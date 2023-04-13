Evde bakım maaşı Nisan ayı ödemeleri yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi! EVDE BAKIM MAAŞI SMS/E-DEVLET SORGULAMA!

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek. Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.