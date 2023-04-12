Torba yasa içeriğinde neler var? 2023 torba yasada Bağ-Kur affı var mı? EYT 5000 gün, geçici işçi....

Bağkur tescil affı ne zaman çıkacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşması ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil olacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında torba yasada neler var sorusu yer aldı. Peki, torba yasada Bağ-Kur affı var mı? İşte detaylar....
20 maddelik torba yasa teklifinde neler var, torba yasada EYT 5000 bin gün ve Bağkur affı var mı?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira
Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira oldu.