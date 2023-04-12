Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İkramiye ödeme tarihleri de belli oldu. Milyonlarca kişi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman? İşte detaylar...
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.