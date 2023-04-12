SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

SED yardımı hakkında aramalar son saatlerde merak ediliyor. Sosyal yardımların bayramdan önce yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
SED YARDIMI NİSAN AYI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Nisan SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.