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    • Ekonomi
    • 12.04.2023 15:55
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    • 12.04.2023 15:55
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    SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Nisan ayı SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI?

    SED yardımı hakkında aramalar son saatlerde merak ediliyor. Sosyal yardımların bayramdan önce yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    SED YARDIMI NİSAN AYI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Nisan SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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    SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

    -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi SED yardımı Nisan ayı ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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