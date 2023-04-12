İlave tediye ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan ayı 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2. taksit ödeme tarihleri 2023!

Kamuda çalışan işçiler tediye ödemelerinden faydalanıyor. Yılda 2 kez ödenen tediye ödemelerinin ilki 2023 Ocak ayında yattı. Peki tediye ne zaman yatacak? 2023 Nisan ayı tediyeleri hakkında merak edilen bilgiler!
Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyelerin ilki ocak ayı içerisinde yatırıldı.
İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin 27 Ocak 2023 tarihinde, ikincisinin de 17 Nisan 2023'te ödeneceği bildirildi.