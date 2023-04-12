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    • Ekonomi
    • 12.04.2023 14:31
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    • 12.04.2023 14:31
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    Evde bakım maaşı yatan iller listesi! EVDE BAKIM MAAŞI SMS/E-DEVLET SORGULAMA! Evde bakım maaşı Nisan ayı ödemeleri yattı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

    NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek. Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor: Gelir kriterlerinin uygun olması, Bakıma muhtaçlık kriteri, Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller listesi! EVDE BAKIM MAAŞI SMS/E-DEVLET SORGULAMA! Evde bakım maaşı Nisan ayı ödemeleri yattı mı?
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