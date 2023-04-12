7200 gün heyecanı: Milyonlarca Bağ-Kur'lunun gözü emeklilik için gereken prim gün sayısını düşürecek çalışmada





KİMLER KAPSAMDA?

Bakan Bilgin, küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç olduğunu söyleyerek yapılan hazırlığı duyurmuştu. Konuyla ilgili Ankara Ticaret Odası ile de görüşen Bilgin, bu buluşmanın ardından da istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceği yönünde açıklama yaptı.