7200 gün heyecanı: Milyonlarca Bağ-Kur'lunun gözü emeklilik için gereken prim gün sayısını düşürecek çalışmada

Aralarında esnafın da bulunduğu Bağ-Kur'luların emeklilik şartları kolaylaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği çalışmayla emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000'den 7200'e çekilmesi planlanıyor.
Çalışmanın hızla tamamlanarak detaylarının açıklanması beklenirken, özellikle kapsamı ve geriye dönük uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.
KİMLER KAPSAMDA?
Bakan Bilgin, küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç olduğunu söyleyerek yapılan hazırlığı duyurmuştu. Konuyla ilgili Ankara Ticaret Odası ile de görüşen Bilgin, bu buluşmanın ardından da istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceği yönünde açıklama yaptı.
Bu çerçevede öncelikle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde prim gün şartının 7200'e çekilmesi gündeme geldi. Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda tüm işverenler daha az primle emekli olabilecek. Hatta isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girecek.