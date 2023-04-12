2 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenecek. Mlyonlarca emekli konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek .5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar. Kamuoyunda soru işaretleri var. Kanun teklifi TBMM'de yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında maaş olmayacak."
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirildi. Bu yıl da en geç bayrama bir hafta kala ödeneceği bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacağından dolayı emekli ikramiyelerinin de 17 Nisan'a kadar yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi tarih açıklanırsa haberimize ekleyeceğiz.