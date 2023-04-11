Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Öğrencilere iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 fiyatları...

BİLGİSAYAR VE TELEFONLARDA VERGİ NE KADAR?

KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılmaktadır.

Standart oran %18,

İndirimli oran %8 ,

Süper indirimli oran %1'dir.

Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor. Bu kapsamda bilgisayar, cep telefonu, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan %18 KDV'ye olarak uygulanmaktadır.