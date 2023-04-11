Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Öğrencilere iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 fiyatları...

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim vaatlerinden biri de üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti oldu. Erdoğan "Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak." dedi. Peki, Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
BİLGİSAYAR VE TELEFONLARDA VERGİ NE KADAR?
KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılmaktadır.
Standart oran %18,
İndirimli oran %8 ,
Süper indirimli oran %1'dir.
Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor. Bu kapsamda bilgisayar, cep telefonu, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan %18 KDV'ye olarak uygulanmaktadır.
ÜCRETSİZ İNTERNET VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun yanı sıra "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız" ifadelerini de kullandı.