Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.04.2023 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2023 16:30
    ABONE OL

    Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti geldi mi? Gençlere telefon, bilgisayar satışında vergi indirimi uygulanacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

    AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Başkan Erdoğan açıklamasında, " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." dedi. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte detaylar...

    Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti geldi mi?

    Gençlere vergi indirimli ucuz teknoloji ürünlerinde indirim geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenimdeki gençler için vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Peki, vergi indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

    GENÇLERE TEKNOLOJİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

    Gençlere teknoloji vergi indiriminin detayları henüz netleşmedi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Anayasa Mahkemesi’nden flaş HDP kararı!
        Haberler Ekonomi Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti geldi mi? Gençlere telefon, bilgisayar satışında vergi indirimi uygulanacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!
            loading
            SON DAKİKA