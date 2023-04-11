ÖDEME SORGULAMA EKRANI! 2023 aile destek paraları ne zaman yatacak? Nisan ayı aile destek parası ödeme tarihi!

Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödenen destek paralarına yönelik gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Aile destek programı ödemeleri hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişkenlik gösteriyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Nisan ayı aile destek ödemelerinin henüz yatacağı tarih belli olmadı. Aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapması bekleniyor. Ödemelerin nisan ayının 15'i itibariyle hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, AİLE DESTEK NİSAN AYI ZAMLI MI YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.