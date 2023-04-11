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    • Ekonomi
    • 11.04.2023 07:01
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    • 11.04.2023 07:01
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    ÖDEME SORGULAMA EKRANI! 2023 aile destek paraları ne zaman yatacak? Nisan ayı aile destek parası ödeme tarihi!

    Aile Destek Ödemeleriyle ilgili yapılan aramalar yoğunlaştı. Hak sahibi kişiler nisan ayı ile birlikte aile destek ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

    takvim.com.tr
    Nisan ayı aile destek parası ödeme tarihi!

    Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödenen destek paralarına yönelik gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Aile destek programı ödemeleri hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişkenlik gösteriyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Nisan ayı aile destek ödemelerinin henüz yatacağı tarih belli olmadı. Aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapması bekleniyor. Ödemelerin nisan ayının 15'i itibariyle hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, AİLE DESTEK NİSAN AYI ZAMLI MI YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

        AİLE DESTEK PARASI SORGULAMA EKRANI!

        Bu çerçevede belirlenen miktarlar şu şekilde sıralanıyor;

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

        911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

        1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

        olarak hesaplara geçiyor.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

            Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

            18 yaşından küçük olması,

            Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

            Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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                Haberler Ekonomi ÖDEME SORGULAMA EKRANI! 2023 aile destek paraları ne zaman yatacak? Nisan ayı aile destek parası ödeme tarihi!
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