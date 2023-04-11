CVK Maden halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve 6-7 Nisan tarihleri arasında halka arz olan CVK Madencilik halka arz toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı duyuruldu. İşte CVK Maden halka arz sonuçları ve tüm merak edilenler...
CVK MADEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
6-7 tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) halka arz sonuçları açıklandı. Tera Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı belirtildi. Halka arza konu hisselerin yüzde 74,36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.
Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi. Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.